Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-05, БО-06, БО-07 включены в высший котировальный список ММВБ

Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» принято решение о включении биржевых облигаций БИНБАНКа серий БО-05 – БО-07 в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Этот факт свидетельствует о высоком кредитном качестве эмитента ценных бумаг.

Облигации серии БО-05 были размещены в декабре 2014 года, БО-06 и БО-07 – в январе 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 2 млрд рублей, срок обращения – 6 лет с даты начала размещения.

