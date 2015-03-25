В четырех банках группы «Рост», входящих в группу БИНБАНКа, утверждены новые советы директоров и правление

Председателем совета директоров «Рост банка» назначен Петр Морсин, занимающий должность старшего вице-президента БИНБАНКа. Петр Морсин курирует процесс интеграции банков группы «Рост» и БИНБАНКа.

Председателем правления «Рост банка» назначен Алексей Фарафонтов, который является членом правления и руководителем блока региональных дирекций БИНБАНКа. Также Алексей Фарафонтов утвержден председателем совета директоров банка «Кедр», Аккобанка и Тверьуниверсалбанка.

Новые назначения Петра Морсина и Алексея Фарафонтова утверждены при сохранении их действующих должностей в БИНБАНКе.

В совет директоров и правление банков группы «Рост» вошли представители БИНБАНКа. Одновременно прекращены полномочия временной администрации банков под управлением Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Весь бизнес и все управленческие решения в банках группы «Рост» курируются менеджментом БИНБАНКа, – комментирует президент БИНБАНКа Микаил Шишханов. – Мы гарантируем бесперебойную работу и исполнение финансовых обязательств приобретенных банков перед вкладчиками и кредиторами».

Новый совет директоров и правление СКА-Банка, также входящего в группу «Рост», будут утверждены в апреле текущего года. Тогда же в этом банке будут прекращены полномочия временной администрации АСВ.

Напомним, что в декабре 2014 года БИНБАНК закрыл сделку по приобретению пяти банков группы «Рост». Сделка заключена при поддержке государства в лице Банка России, Агентства по страхованию вкладов в рамках процедуры финансового оздоровления «Рост банка», банка «Кедр», Аккобанка, Тверьуниверсалбанка и СКА-Банка. Цель приобретения банков группы «Рост» – дальнейшее усиление позиций БИНБАНКа на региональных рынках страны.