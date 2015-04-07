БИНБАНК увеличил собственный капитал на 6 млрд рублей

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России зарегистрировал отчет об итогах допэмисии акций БИНБАНКа. Ценные бумаги размещены в пользу компании «Ханберг Финанс Лимитед», бенефициаром которой является основатель БИНБАНКа Михаил Гуцериев.

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций – 14 440 434 штуки, форма выпуска – бездокументарная, номинальная стоимость – 200 рублей за бумагу. Цена размещения одной акции составила 415,5 рубля.

В результате допэмиссии размер собственных средств банка увеличился на 6 млрд рублей и составил порядка 41 млрд рублей. Президент БИНБАНКа Микаил Шишханов теперь контролирует 59,4% акций банка, Михаил Гуцериев – порядка 39,4% акций.

БИНБАНК в рамках стратегии повышения капитализации планомерно увеличивает размер собственных средств для расширения возможностей по интенсивному развитию.