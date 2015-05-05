В Екатеринбурге открыт новый офис БИНБАНКа

Дополнительный офис расположен по адресу: ул. Декабристов, д. 75. Отделение обслуживает физических и юридических лиц.

Частным лицам доступен широкий спектр продуктов и услуг, включая вклады, потребительские кредиты, банковские карты, операции купли-продажи наличной и безналичной иностранной валюты, денежные переводы. В операционном офисе есть зона круглосуточного самообслуживания, где расположены банкомат и платежный терминал.

Корпоративные клиенты получат оперативный и качественный сервис по следующим видам услуг: РКО, кредитование, размещение средств, конверсионные операции и т.д.

Новый дополнительный офис является девятым отделением группы БИНБАНКа в Екатеринбурге.

