Биржевые облигации БИНБАНКа серий БО-08, БО-09 включены в ломбардный список Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 30 апреля 2015 года в ломбардный список ЦБ РФ включены биржевые облигации БИНБАНКа серий БО-08 и БО-09 (идентификационные номера - 4B020802562B, 4B020902562B). Этот факт свидетельствует о высоком кредитном качестве эмитента ценных бумаг.

Облигации серий БО-08 и БО-09 были размещены 3 апреля 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 3 млрд рублей, срок обращения – 6 лет с даты начала размещения. В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации банка серий БО-02 - БО-09 на общую сумму 34 млрд рублей.

