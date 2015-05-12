Председателем правления банка «Кедр», входящего в группу БИНБАНКа, назначен Сергей Аронов

Совет директоров банка «Кедр» утвердил Сергея Аронова председателем правления. Топ-менеджер был приглашен в банк «Кедр» в январе 2015 года, до последнего времени занимал должность советника предправления.

Сергей Аронов окончил Северо-Казахстанский университет по специальности «История и право». В 2002 году в этом же университете получил второе высшее образование по специальности «Экономика и менеджмент».

В банковской сфере работает более 15 лет, карьеру начал в Народном банке Казахстана. В 2006 году - управляющий директор, член правления банка «Сибирь» (финансовая группа UniCredit). В 2008 году пришел в УРСА банк (ныне – МДМ банк), где руководил сначала барнаульским, а затем – красноярским филиалом. В 2011 году Сергей Аронов возглавил калининградское отделение Сбербанка.