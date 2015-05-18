БИНБАНК запустил сервис моментального выпуска карт Platinum

Моментальная карта «БИНБАНК Platinum» оформляется и выдается за 15 минут. Это неперсонифицированная карта международной платежной системы Visa, сочетающая в себе основные преимущества дебетовой и кредитной карты: кредитный лимит до 300 тысяч рублей, льготный период кредитования до 55 дней, начисление процентного дохода в размере 10% годовых на остаток собственных средств, получение cash-back в размере 1% с оплаченных покупок, доступ к интернет-банку, бесплатный сервис SMS-информирования об операциях.



«Новый карточный продукт создан по принципу «все включено», – отмечает Дамир Баттулин, руководитель блока банковских карт БИНБАНКа. – Несмотря на простоту и скорость оформления, функционал карты максимально широк. С точки зрения безопасности неперсонифицированная карта ничем не уступает «классической» банковской карте: на ней также имеется EMV-чип, при совершении каждой покупки у клиента запрашивается ПИН-код, известный только ему».

Счета моментальных карт «БИНБАНК Platinum» открываются в рублях. Стоимость обслуживания составляет 500 рублей в год.



В дальнейшем при желании клиента неперсонифицированная карта может быть заменена на именную.



При оформлении моментальной карты «БИНБАНК Platinum» до 30 июня 2015 года плата за первый год обслуживания не взимается.

Более подробную информацию о моментальной карте БИНБАНКа можно узнать в информационном центре, позвонив по телефону 8 800 200-50-75 (звонки из городов России бесплатны).

