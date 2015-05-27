ФБ ММВБ зарегистрировала 38 дополнительных выпусков биржевых облигаций БИНБАНКа совокупным объемом 63 млрд рублей

Банк планирует разместить к сериям БО-02 и БО-03 по шесть дополнительных выпусков совокупным объемом по 10 млрд рублей к каждой серии. К облигациям серии БО-04 планируется разместить восемь дополнительных выпусков совокупным объемом 16 млрд рублей. К облигациям серий БО-05, БО-06, БО-07 банк планирует разместить по шесть дополнительных выпусков совокупным объемом по 9 млрд рублей к каждой серии.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа общимобъемом 34 млрд рублей, из которых на облигации серии БО-02 приходится 9 млрд рублей, на облигации серии БО-03 - 5 млрд рублей, на облигации серии БО-04 - 8 млрд рублей, на облигации серий БО-05, БО-06 и БО-07 - по 2 млрд рублей по каждой серии, на облигации серии БО-08, БО-09 – по 3 млрд рублей по каждой серии.

