БИНБАНК открыл кредитную линию предприятию «Омсктрансмаш» в размере 500 млн рублей

БИНБАНК открыл возобновляемую кредитную линию объемом 500 млн рублей сроком на 1 год Омскому заводу транспортного машиностроения, который является дочерним предприятием ОАО «НПК Уралвагонзавод».

Кредитные ресурсы банка направлены на пополнение оборотных средств предприятия.

ОАО "Омский завод транспортного машиностроения" производит технику военного назначения, дорожно-строительные машины, технику для нефтегазодобывающего комплекса и железнодорожной отрасли.

