Акционеры БИНБАНКа приобретают МДМ Банк

Акционеры БИНБАНКа Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев заключили соглашение о приобретении контрольного пакета акций (58,33%) МДМ Банка у Сергея Попова. В рамках сделки 100% акций МДМ Банка оценены сторонами на уровне около капитала кредитной организации.

Председателем правления МДМ Банка станет Микаил Шишханов, который на данный момент является президентом, председателем правления БИНБАНКа. Одновременно должность президента БИНБАНКа займет Александр Лукин, который сейчас является первым вице-президентом БИНБАНКа.

«Приобретение МДМ Банка – значимый шаг в рамках нашей стратегической цели: стать одним из крупнейших частных банков страны. С момента заключения сделки мы гарантируем исполнение всех обязательств перед клиентами и партнерами МДМ Банка. Сделка будет завершена в течение трех ближайших месяцев. До конца 2015 года мы утвердим планы дальнейшего стратегического развития МДМ Банка в рамках нашей банковской группы. Операционная интеграция банков будет проходить в перспективе последующих 2-3 лет», - отмечает Микаил Шишханов, президент, председатель правления БИНБАНКа.

"Совет директоров МДМ Банка уверен, что консолидация банков в современных условиях отечественного финансового рынка является стратегически верным решением как для акционеров, так и для клиентов банков и соответствует их интересам. Объединение МДМ Банка и БИНБАНКа приведет к созданию банка со значительными финансовыми ресурсами и выгодной конкурентной позицией на российском рынке. Интегрированный банк станет масштабной финансовой организацией, обладающей глубокими экспертными знаниями и накопленным опытом ведения банковского бизнеса, а его устойчивое финансовое положение и позиция на рынке позволят предоставлять первоклассные услуги всему спектру клиентов - от крупных корпоративных до малых предприятий и физических лиц", - прокомментировал председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин.