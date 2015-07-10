Акционеры БИНБАНКа приобретают Группу компаний «Европлан»

Акционеры БИНБАНКа достигли соглашения о приобретении 100% акций Группы компаний «Европлан». Основными продавцами выступают крупные фонды прямых инвестиций, работающие в России – Baring Vostok Private Equity Fund и Capital International Private Equity Fund IV, находящийся под управлением Capital Group Private Markets. Условия сделки не разглашаются.

Группа «Европлан», основанная в 1999 году, является пионером на российском рынке автолизинга, развивает страховой и банковский бизнес и на протяжении всего периода своей деятельности демонстрирует выдающиеся темпы роста и стабильно высокий уровень рентабельности.

На сегодняшний день Группа «Европлан» является лидером российского рынка автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний, а также входит в ТОП-2 игроков на рынке автолизинга в целом. По состоянию на конец 2014 года объем лизингового портфеля Группы превысил 34 млрд руб.

Ожидается, что сделка будет завершена до конца сентября, после получения одобрений Федеральной антимонопольной службы и Центрального банка Российской Федерации.

Майкл Калви, основатель и старший партнёр BVCP, инвестиционного советника фондов Бэринг Восток: «Европлан» – одна из самых успешных портфельных компаний фондов Бэринг Восток. С момента первоначальной инвестиции собственный капитал и чистая прибыль «Европлана» выросли более чем в десять раз. Этот успех, в основном, достигнут благодаря усилиям управленческой команды «Европлана», многие представители которой работают в компании более десяти лет. Мы желаем им успеха и дальнейшего впечатляющего роста компании с новыми владельцами».

«Приобретение Группы «Европлан» соответствует принятой акционерами БИНБАНКа стратегии диверсификации бизнеса и расширения предложения финансовых услуг для клиентов Группы БИНБАНКа. Бизнес Группы «Европлан» является комплементарным для БИНБАНКа – его приобретение позволит Группе БИНБАНКа значительно усилить свою компетенцию и присутствие на рынке автолизинга, а также увеличить клиентскую базу, в т.ч. за счет сегмента малого и среднего бизнеса, расширить региональную сеть и использовать активные кросс-продажи финансовых услуг», – отмечает Микаил Шишханов, президент, председатель правления БИНБАНКа. «В настоящий момент мы ведем переговоры со Сбербанком России, который рассматривает возможность миноритарного участия в Группе «Европлан». Участие такого крупного игрока обеспечит дополнительные источники ресурсов для поддержания роста Группы и будет способствовать ее дальнейшему динамичному развитию», – добавляет он.

Ведущим финансовым консультантом покупателя в рамках сделки выступила компания «Эрнст энд Янг», юридическим консультантом – компания «Нортон Роуз Фулбрайт».

