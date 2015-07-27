БИНБАНК выплатил 359 млн рублей купонного дохода за первый купонный период по биржевым облигациям серий БО-06 и БО-07

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-06 (идентификационный номер выпуска 4B020602562B от 25.12.2013) и БО-07 (идентификационный номер выпуска 4B020702562B от 25.12.2013). Совокупный размер выплат за первый купонный период по указанным биржевым облигациям составил 359 млн рублей, по 179,5 млн рублей по каждому выпуску.

Напомним, что в январе 2015 года БИНБАНК разместил выпуски биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 со сроком обращения 6 лет. Совокупный объем выпусков составляет 4 млрд рублей, по 2 млрд рублей каждый. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый.

Биржевые облигации БИНБАНКа серий БО-06, БО-07 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в высший котировальный список ФБ ММВБ.

