БИНБАНК продлил акцию, в рамках которой представители МСБ могут бесплатно открыть расчетный счет

БИНБАНК продлил акцию «Добро пожаловать» до 31 августа 2015 года. Представители малого и среднего бизнеса могут бесплатно открыть расчетный счет и подключить дистанционное банковское обслуживание. Акция действует для новых клиентов, не пользующихся расчетно-кассовым обслуживанием в ПАО «БИНБАНК».

В течение трех месяцев для участников акции: обслуживание бесплатно, стоимость платежного поручения – 1 рубль, льготные тарифы на другие услуги в рамках рассчетно-кассового обслуживания.

