БИНБАНК расширяет функционал интернет-банка для юридических лиц

Теперь корпоративные клиенты и индивидуальные предприниматели могут подтверждать операции в интернет-банке (iBank2) с помощью SMS-паролей.

Для подключения к системе iBank2 достаточно всего один раз посетить офис, предварительно пройдя регистрацию и осуществить генерацию ключей электронной подписи с последующей распечаткой сертификатов ключей. Также предпринимателю нужно предоставить пакет документов в соответствии с перечнем, указанным на сайте для подключения к системе удаленного доступа в отделение банка, где открыт счет.