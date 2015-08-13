БИНБАНК заключил седьмое соглашение с МСП Банком в 2015 году

БИНБАНК и Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) заключили новое соглашение в рамках поддержки МСБ по программе «ФИМ Целевой» на сумму 200 млн рублей.

В рамках этого соглашения предприниматели смогут воспользоваться кредитом по ставке 13,25% годовых. Финансирование может быть направлено на развитие собственного бизнеса: приобретение или ремонт основных средств, приобретение земельных участков, зданий, сооружений и помещений, необходимых для расширения, действующего или для создания нового производства. Также кредитные средства можно использовать на приобретение или ремонт машин, оборудования, включая их транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию. Срок кредитования – до 5 лет.

За 7 месяцев текущего года БИНБАНК заключил с МСП Банком семь договоров на общую сумму 1,4 млрд рублей. Данные средства направляются на кредитование субъектов малого и среднего бизнеса по ставкам до 15% годовых по программам «МСП-Регион», «МСП-Дуэт», «МСП-Неторговый сектор» и «ФИМ Целевой».