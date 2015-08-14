БИНБАНК выдал банковскую гарантию компании «Трансстроймеханизация» на 4,9 млрд рублей

Гарантия в размере 4,9 млрд рублей выдана на срок три года. Гарантийное обеспечение, предоставленное БИНБАНКом, необходимо ООО «Трансстроймеханизация» в связи с исполнением государственного контракта на выполнение работ по созданию аэродромных сооружений аэропортового комплекса «Южный» в Ростовской области. Новый аэропорт будет построен в Аксайском районе и впоследствии заменит существующий аэропорт Ростова-на-Дону. Первую очередь строительства планируется ввести в эксплуатацию в конце 2017 года.

ООО «Трансстроймеханизация» (ТСМ) – дочерняя компания ПАО «МОСТОТРЕСТ». Осуществляет строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, в числе которых – автомобильные дороги и аэропорты. Компания является лидером в сфере строительства и реконструкции плоскостной инфраструктуры аэропортов и имеет большой опыт выполнения строительно-монтажных работ на аэродромах. Работает в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах, является главным исполнителем по проектам строительства участков платной трассы «Москва–Санкт-Петербург» и реконструкции автомобильной дороги М-11 «Нарва», ведет реконструкцию аэропортов Шереметьево, г. Уфы, г. Ростова-на-Дону, г. Нижнего Новгорода, строительство и реконструкцию автомобильных дорог М-4 «Дон», М-9 «Балтия», М-10 «Россия».