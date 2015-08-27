Дочерняя компания БИНБАНКа подала заявку на участие в капитале национального рейтингового агентства

100-процентная дочерняя компания БИНБАНКа «САФМАР Пенсии» подала заявку на участие в капитале национального рейтингового агентства. Доля компании в капитале агентства составит до 5% и будет зависеть от количества участников, доли которых распределяются равномерно. В связи с этим совет директоров БИНБАНКа принял решение об увеличении уставного капитала ООО «САФМАР Пенсии» с 10 млн рублей до 200 млн рублей.