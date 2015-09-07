БИНБАНК и МДМ Банк объединили сети банкоматов

В результате объединения банкоматных сетей клиенты БИНБАНКа, «БИНБАНКа кредитные карты» и МДМ Банка получили возможность снимать наличные средства по «домашним» тарифам – без взимания дополнительной комиссии. При этом отсутствуют ограничения по сумме снятия, за исключением тех лимитов, которые предусмотрены «домашними» тарифами.

В связи с тем, что выпуск карт БИНБАНКа осенью 2014 года был переведен на новую IT-платформу, «домашние тарифы» действуют для держателей карт БИНБАНКа, выпущенных после 1 ноября 2014 года.

Объединенная сеть банкоматов БИНБАНКа и МДМ Банка насчитывает более 3250 устройств по России.

Напомним, что 30 июня 2015 года акционеры БИНБАНКа Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев заключили соглашение о приобретении контрольного пакета акций МДМ Банка у Сергея Попова. Операционная интеграция БИНБАНКа и МДМ Банка будет происходить в течение 2-3 лет.