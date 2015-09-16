Акционеры БИНБАНКа заняли ведущие позиции в рейтинге российских топ-менеджеров

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» подготовили ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Акционеры БИНБАНКа Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов заняли ведущие позиции в рейтинге. Михаил Гуцериев традиционно вошел в список бизнес-лидеров рейтинга, где представлены ведущие бизнесмены и руководители стратегически важных предприятий (бизнес-лидеры представлены в алфавитном порядке). Микаил Шишханов занял второе место в рейтинге высших руководителей коммерческих банков.

Также в число лучших российских менеджеров вошли старший вице-президент БИНБАНКа Сергей Качура и начальник управления по связам с общественностью БИНБАНКа Екатерина Моисеева. Сергей Качура занял 4-е место в рейтинге директоров по ИТ коммерческих банков, а Екатерина Моисеева – 4-е место в рейтинге директоров по общественным и корпоративным связям коммерческих банков.

В текущем году исследование «Топ-1000 российских менеджеров» выходит в 16-й раз. Будучи инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего эшелона, исследование подводит итоги работы российских управленцев за год, выявляя лидеров в отраслях и функциональных направлениях. В основе методологии построения рейтинга лежит принцип «Лучшие выбирают лучших»: топ-менеджеры оценивают топ-менеджеров, функциональные управленцы оценивают функциональных управленцев. Подобный принцип позволяет получить максимально аутентичную оценку профессиональной репутации коллег. Окончательные итоги рейтинга утверждаются на заседаниях экспертных комиссий.

