БИНБАНК запустил акцию: онлайн-оплата услуг ЖКХ без комиссии

До 30 ноября 2015 года при оплате услуг ЖКХ через интернет-банк БИНБАНКа комиссия будет возвращаться клиенту на его счет после проведения платежа. В рамках акции без комиссии можно оплачивать полный перечень коммунальных услуг, в том числе воду, газ и электричество.

Напомним, что в июне 2015 года интернет-банк «БИНБАНК-онлайн» вошел в ТОП-10 самых безопасных и функциональных интернет-банков. Исследование было подготовлено рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»).

