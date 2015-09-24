БИНБАНК выплатил свыше 1,1 млрд рублей купонного дохода за четвертый купонный период по биржевым облигациям серии БО-02

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4B020202562B от 07.11.2011). Размер выплат за четвертый купонный период составил 1 150 091 527 рублей, в расчете на одну облигацию - 61,75 рубля.

Напомним, что 24 сентября 2013 года БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-02 со сроком обращения 3 года. Совокупный объем выпуска с учетом размещенных дополнительных выпусков составляет 19 млрд рублей. По выпуску предусмотрено шесть купонных периодов продолжительностью 6 месяцев. Процентные ставки третьего и четвертого купона установлены в размере 12,25 % годовых. Процентные ставки пятого и шестого купонов установлены эмитентом в размере 13,5% годовых.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-02 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в высший котировальный список ФБ ММВБ.

