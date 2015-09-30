БИНБАНК разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-03 совокупным объемом 5 млрд рублей

БИНБАНК разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций №4,5 и 6 серии БО-03 совокупным объемом 5 млрд рублей. Дополнительные выпуски размещены в полном объеме.

Объем дополнительного выпуска № 4 составляет 3 млрд рублей, №5 и №6 - 1 млрд рублей каждый. Номинал облигации - 1 тысяча рублей. По облигациям предусматривается возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Цена размещения биржевых облигаций была установлена в размере 100% от номинальной стоимости, что составило 1000 рублей за одну биржевую облигацию.



Первичное размещение биржевых облигаций серии БО-03 состоялось 16 июля 2013 года. На текущий момент совокупный объем биржевых облигаций указанного выпуска в обращении составляет 10 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций составляет 3 года с датой погашения 16 июля 2016 года.



Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-03 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ.



В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа совокупным объемом 82 млрд рублей.