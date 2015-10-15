БИНБАНК разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-05 совокупным объемом 9 млрд рублей

БИНБАНК разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций №1-6 серии БО-05 совокупным объемом 9 млрд рублей. Объем дополнительных выпусков №1-4 составляет 1 млрд рублей каждый, №5 и №6 - 2 млрд рублей и 3 млрд рублей соответственно. Номинал облигации - 1 тысяча рублей. По облигациям предусматривается возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента. Цена размещения биржевых облигаций была установлена в размере 100,23% от номинальной стоимости, что составило 1002,30 рублей за одну бумагу.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-05 общей номинальной стоимостью 2 млрд рублей со сроком обращения 6 лет и годовой офертой состоялся в декабре 2014 года. По нему предусмотрено двенадцать купонных периодов продолжительностью 182 дня. Биржевые облигации включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ.



В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации БИНБАНКа совокупным объемом 97 млрд рублей.