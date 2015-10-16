БИНБАНК запустил программу лояльности «БИН Бонус» для держателей карт

По картам БИНБАНКа и «БИНБАНКа кредитные карты» клиенты получают бонусы (cash back) при совершении покупок: 5% от суммы операции возвращается на карту по операциям в рамках выбранной клиентом категории, а 1% от суммы – при любых других покупках с использованием карт.

Чтобы получать 5-процентные бонусы, клиенту нужно выбрать одну из пяти категорий: путешествия; спорт, здоровье и красота; отдых и развлечения; авто; интернет-покупки. Выбрать категорию можно через call-центр банка, в интернет-банке или в отделении.

Программа «БИН Бонус» распространяется на основные классические и премиальные карты, включая зарплатные, пенсионные, доходные и кредитные карты. Выплата начисленных бонусов происходит ежемесячно, при этом клиент может получить до 3 тыс. рублей в месяц.

«Новая бонусная программа лояльности позволяет клиенту выбрать категорию именно тех покупок, которые он совершает чаще всего – будь то заправка автомобиля, ужин в ресторане или, например, билеты на самолет. Определившись с одной из пяти категорий, держатель карты сможет получать максимальные бонусы в размере 5% от покупки – каждый месяц часть потраченных средств будет возвращаться на его карту», – комментирует руководитель блока банковских карт БИНБАНКа, председатель правления «БИНБАНКа кредитные карты» Дамир Баттулин.