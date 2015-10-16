БИНБАНК успешно разместил 10-ю серию еврокоммерческих бумаг в размере 36,8 млн долларов США

Размещение нового выпуска еврокоммерческих бумаг (ECP) состоялось в рамках программы ECP общим объемом 300 млн долларов США. Срок размещения 10-й серии - 6 месяцев, доходность – 6,25% годовых.

Эмитентом выпусков является компания B&N FINANCE LIMITED (БИН ФИНАНС ЛИМИТЕД), зарегистрированная на Кипре. Организаторами выпуска 10-й серии ЕСР выступили ПАО «БИНБАНК» и BCP Securities (США).

В размещении участвовали банки, управляющие и инвестиционные компании Европы и Америки. «Основные инвесторы 10-го выпуска еврокоммерческих бумаг– европейские имена, в том числе и новые партнеры. Участие латиноамериканских инвесторов было ограничено, мы продолжаем формировать устойчивый спрос клиентов стран Латинской Америки и надеемся, что в будущих выпусках инвесторы из этого региона будут увеличивать объемы своих заявок», – прокомментировала Ирина Комарова, старший вице-президент БИНБАНКа.

В августе 2015 года представители БИНБАНКа провели встречи с управляющими и инвестиционными компаниями, фондами и банками стран Латинской Америки в рамках None–Deal Road Show. Программа ЕСР общим объемом 300 млн долларов США, которую банк рассматривает как краткосрочный финансовый инструмент, позволяющий диверсифицировать ресурсную базу и гибко управлять ликвидностью, была зарегистрирована летом 2012 года.