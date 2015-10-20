Прибыль БИНБАНКа по РСБУ за 9 месяцев 2015 года составила 1,3 млрд рублей

По итогам трех кварталов 2015 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) прибыль БИНБАНКа после налогообложения составила 1,3 млрд рублей (+5% к соответствующему периоду прошлого года). При этом комиссионные доходы выросли более чем в 2 раза – с 3,8 млрд руб. до 7,7 млрд руб.

По состоянию на 1 октября 2015 года собственный капитал банка составляет 52 млрд рублей при нормативе достаточности капитала 12,87%. С 1 января 2015 собственные средства банка выросли на 16,6 млрд руб. (47%). Увеличение связано с дополнительной эмиссией в размере 6 млрд руб. и участием банка в программе повышения капитализации через субординированные займы в виде ОФЗ в размере 8,8 млрд руб.

Активы БИНБАНКа за 9 месяцев увеличились на 70% и превысили 701 млрд руб. Вклады физических лиц выросли на 36% до 231 млрд руб. (прирост – 61 млрд), средства предприятий и организаций увеличились на 35% до 135 млрд руб. (прирост – 35 млрд руб.)

