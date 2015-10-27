БИНБАНК выдал банковскую гарантию компании «Трансстроймеханизация» на сумму 2,5 млрд рублей

Банковская гарантия размером 2,5 млрд рублей выдана на срок три года. Гарантийное обеспечение, предоставленное БИНБАНКом, необходимо компании «Трансстроймеханизация» в связи с исполнением государственного контракта на реконструкцию аэропортового комплекса «Новый» в Хабаровске. После реализации проекта пропускная способность аэропорта увеличится с 2 млн до 4,7 млн пассажиров в год. Международный аэропорт «Новый» – крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, занимающий первое место в регионе по объему пассажирских перевозок.

«Трансстроймеханизация» – дочерняя компания ПАО «МОСТОТРЕСТ». Осуществляет строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры, таких как автомобильные дороги и аэропорты. Компания является лидером в сфере строительства и реконструкции плоскостной инфраструктуры аэропортов и имеет большой опыт выполнения строительно-монтажных работ на аэродромах. Работает в Центральном, Южном и Дальневосточном федеральных округах, является главным исполнителем по проектам строительства участков платной трассы «Москва–Санкт-Петербург», ведет реконструкцию аэропортов Шереметьево, г. Уфы, г. остова-на-Дону, г. Нижнего Новгорода, г. Хабаровска и г. Норильска, строительство и реконструкцию автомобильных дорог М-4 «Дон», М-9 «Балтия», М-10 «Россия».

