БИНБАНК снизил ставки по кредитам для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций

Ставки по потребительским кредитам снижены в среднем на 3 процентных пункта для сотрудников предприятий, являющихся зарплатными клиентами БИНБАНКа, а также для сотрудников бюджетных учреждений.

Кредит в размере от 50 тыс. рублей до 3 млн рублей выдается на любые цели, максимальный срок – 5 лет.

Ставки для заемщиков фиксированные. Руководители предприятий из указанных категорий могут оформить кредит под 15,9% годовых. Все остальные сотрудники организаций, получающие зарплату на карты БИНБАНКа, могут рассчитывать на ставку 18,9% (при сумме кредита от 300 тыс. рублей до 3 млн рублей) или 21,5% (при сумме до 300 тыс.). Сотрудники предприятий бюджетной сферы могут оформить кредит под 21,5% годовых (сумма от 300 тыс. до 3 млн рублей) или под 23,5% (сумма менее 300 тыс.).

Комиссия за выдачу кредита не взимается, при этом предусмотрено полное или частичное досрочное погашение. Кредит выдается без залога и поручительства.