БИНБАНК запустил акцию для малого бизнеса: 50% от суммы кредита – без залога

Акция «Деловой сезон» позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере оптово-розничной торговли, воспользоваться «оборотным» кредитом на льготных условиях: кредитование возможно без залога до 50% от суммы кредита.

«Половина кредита может быть выдана вообще без залогового обеспечения, – поясняет Анна Салманова, директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса БИНБАНКа. – Акция направлена на поддержку сезонной активности предпринимателей, которые, в частности, закупают товары для реализации в новогодние и рождественские праздники».

Акция действует до 31 декабря 2015 года. Максимальный срок кредита – один год, ставки по кредиту - от 14,3% до 20% годовых в зависимости от его суммы и срока.