БИНБАНК приступил к обслуживанию карт China UnionPay в банкоматах

Во всей сети банкоматов БИНБАНКа (боле 1,5 тыс. устройств) держатели карт международной платежной системы UnionPay International теперь могут снимать наличные и запрашивать баланс. Сервис соответствует международному стандарту EMV, что позволяет обеспечивать повышенный уровень безопасности операций.

Напомним, что в июле 2015 года БИНБАНК приступил к эквайрингу карт UnionPay. Оплату картами платежной системы можно производить в POS-терминалах БИНБАНКа, установленных в предприятиях торговли и услуг (более 5 тыс. устройств по стране).

