БИНБАНК запустил онлайн-резервирование расчетного счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Онлайн-резервирование позволяет представителям малого и среднего бизнеса получить номер расчетного счета без посещения отделения банка и сразу использовать его при планировании финансовых операций с партнерами. В частности, номер зарезервированного счета можно указывать в договорах, заключаемых с контрагентами.



Услуга предоставляется бесплатно. Чтобы ей воспользоваться, достаточно заполнить заявление на сайте БИНБАНКа. В дальнейшем для активации счета необходимо в течение 30 календарных дней предоставить в банк пакет документов.