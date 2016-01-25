Чистая прибыль БИНБАНКа по итогам 2015 года выросла на 139%, превысив 4,5 млрд рублей

Таковы данные отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета.

Размер активов банка за год увеличился на 92%, достигнув к 1 января 2016 года 783,6 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель, включая межбанковские кредиты, вырос на 158% – до 509,1 млрд рублей.

Размер привлеченных БИНБАНКом средств от клиентов на 1 января 2016 года составил 414,7 млрд рублей (+54%), из них 281,9 млрд приходится на вклады физических лиц (+66%). Средства предприятий и организаций составили 132,8 млрд рублей, что на 33% больше аналогичного показателя прошлого года.

По состоянию на 1 января 2016 года собственный капитал банка составил 53,6 млрд рублей, увеличившись за год на 52%.