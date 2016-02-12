БИНБАНК выплатил свыше 2 млрд рублей купонного дохода за четвертый купонный период по биржевым облигациям серии БО-04

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-04 (идентификационный номер выпуска 4B020402562B от 25.12.2013). Совокупный размер выплат за четвертый купонный период по указанным биржевым облигациям составил 2 034,48 млн рублей.

Напомним, что в феврале 2014 года БИНБАНК разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-04 со сроком обращения 6 лет. Совокупный объем выпуска составляет 24 млрд рублей с учетом дополнительных выпусков. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-04 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень листинга ФБ ММВБ.