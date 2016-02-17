БИНБАНК исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-04

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации в количестве 711 256 штук номинальным объемом 711 256 000 рублей, что составляет менее 3% от обращающихся ценных бумаг выпуска. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход на общую сумму 1 315 823,60 рублей.

Биржевые облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей со сроком обращения 6 лет были размещены БИНБАНКом 14 февраля 2014 года. Впоследствии в декабре 2014 года был размещен дополнительный выпуск № 4 объемом 3 млрд рублей, а в феврале 2015 года были размещены дополнительные выпуски № 1, № 2 и № 3 общим объемом 3 млрд рублей, в сентябре 2015 – дополнительные выпуски №5-№12 общим объемом 16 млрд руб. По состоянию на 17 февраля 2016 г. совокупный объем выпуска биржевых облигаций серии БО-04 составляет 24 млрд рублей.

Следующая оферта по биржевым облигациям серии БО-04 состоится 15 февраля 2017 года. Ставки по пятому и шестому купонным периодам установлены в размере 13,50% годовых. Процентные ставки последующих купонных периодов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами. Дата погашения биржевых облигаций серии БО-04 - 7 февраля 2020 года.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-04 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень листинга ФБ ММВБ.