БИНБАНК запустил акцию «Весна со вкусом» для держателей премиальной карты AirMiles

Акция действует для клиентов, которые оформят пакет услуг «Премиум» до 20 марта 2016 года. Каждый участник акции получает бонусы в размере 10% от суммы операции при оплате картой AirMiles в ресторанах, кафе и барах любой страны мира на любую сумму. 1 бонус равен 1 рублю. Акция распространяется на операции, совершенные до 30 апреля 2016 года (выплата бонусов – не более 10 тыс. рублей в месяц).

При оплате в любых других торгово-сервисных точках клиент продолжит получать стандартные бонусы, предусмотренные пакетом «Премиум»: 5% от стоимости покупки начисляются при оплате билетов любой авиакомпании или проживания в гостинице в любой стране мира, а за все прочие покупки по карте начисляются бонусы в размере 1%.

Пакет услуг «Премиум» БИНБАНКа сочетает в себе оптимальный набор опций для путешественников. В рамках премиального пакета клиенту выпускается карта Visa Signature с бонусной программой: за каждую покупку по карте начисляются бонусные баллы, которые в дальнейшем можно использовать для покупки авиабилетов или оплаты отелей. Бонусная программа предполагает также начисление баллов на остаток по карте: 7% годовых при остатке до 2 млн рублей

Помимо бонусной программы держатель карты получает множество других преимуществ: бесплатное снятие средств в банкомате любого банка по всему миру (без комиссии – два раза в месяц), бесплатные SMS-информирование, интернет-банк, консьерж-сервис, страхование выезжающих за рубеж, выпуск карты Priority Pass (вход в VIP-зал аэропорта).