БИНБАНК запустил сервис мобильного эквайринга

Теперь клиенты малого и среднего бизнеса могут использовать мобильные терминалы mPOS для приема безналичных платежей по картам Visa и MasterCard. Технология 2can&ibox позволяет проводить безналичные платежи в любом месте, где есть мобильный интернет.

Мобильные терминалы подсоединяются к любому смартфону или планшету, на котором установлено мобильное приложение 2сan - mPos, доступное на iOS и Android. Для оплаты необходимо вставить карту в считывающее устройство, после чего покупатель должен распиваться на экране смартфона. Чек об оплате может быть отправлен покупателю по электронной почте или в виде SMS. Кроме того, приложение интегрировано с мобильной кассовой техникой, и при необходимости устройство можно подключить к фискальному принтеру и распечатать чек.

После подачи заявления в банк для подключения услуги мобильного эквайринга организации открывается личный интернет-кабинет, в котором можно получать всю информацию о продажах, совершенных с помощью сервиса в реальном времени.

