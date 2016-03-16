БИНБАНК отменил комиссию за переводы на свои карты с карт любых банков

Услуга позволяет в режиме онлайн переводить средства без комиссии на карты БИНБАНКа и «БИНБАНКа кредитные карты» с дебетовых карт других банков.

Для проведения операции необходимо войти в раздел «Пополнение карт БИНБАНКа» (с главной страницы сайта), ввести данные карты списания (номер, срок действия, CVC/CVV) и номер карты получателя средств. Переводы защищены технологией 3D Secure, что обеспечивает максимальный уровень безопасности.

В числе ключевых преимуществ карт БИНБАНКа - возможность получать бонусы (cash back) при совершении покупок: 5% от суммы операции возвращается на карту по операциям в рамках выбранной клиентом категории, а 1% от суммы – при любых других покупках с использованием карт. Программа «БИН Бонус» распространяется на основные классические и премиальные карты, включая зарплатные, пенсионные, доходные и кредитные карты. Выплата начисленных бонусов происходит ежемесячно, при этом клиент может получить до 3 тыс. рублей в месяц. 1 бонус равен 1 рублю.

