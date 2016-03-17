За 2015 год БИНБАНК заключил более 160 сделок по финансированию внешнеэкономических операций клиентов на общую сумму 5,2 млрд рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество сделок увеличилось в 4 раза, при этом объем финансирования вырос более чем в 14 раз, в том числе за счет увеличения клиентской базы в результате интеграции банков, входящих в группу (в том числе – за счет обслуживания клиентов МДМ Банка).

Выпуск аккредитивов и гарантий осуществлялся в рамках финансирования импортных операций по закупке сырья и оборудования из Европы и Японии, бытовой техники из Китая, а также в обеспечение экспортных поставок клиентов банка в Грузию, Армению, Казахстан и Узбекистан. Ряд гарантий был выпущен в пользу таможенных органов РФ.

В числе подтверждающих и исполняющих банков – Commerzbank, Raiffeisen Bank, Helaba и VTB Bank Deutschland.