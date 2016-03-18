21 марта 2016 года БИНБАНК откроет книгу заявок по размещению еврооблигаций на сумму до $200 млн

Банк размещает еврооблигации сроком обращения три года, диапазон ставки купона – 8,25-8,75% годовых. Итоговые ценовые ориентиры будут озвучены в понедельник при открытии книги заявок.

Планируемый выпуск евробондов привлек интерес инвесторов из Гонконга, Сингапура, Цюриха, Женевы и Лондона, где представители БИНБАНКа проводили roadshow с 9 по 17 марта.

Книга заявок будет закрыта также 21 марта, после чего банк определит окончательный объем размещения. Организаторами выпуска являются две компании, штаб квартиры которых находятся в Гонконге: одна из крупнейших управляющих компаний SC Lowy и компания-брокер Xiaxin Securities, обладающая хорошей базой частных инвесторов в Китае и Европе.

