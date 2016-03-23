БИНБАНК и МДМ Банк объединили банкоматы и терминалы на прием наличных

Теперь клиенты БИНБАНКа, «БИНБАНКа кредитные карты» и МДМ Банка могут пополнять счета своих карт в банкоматах и платежных терминалах единой сети группы (порядка 4 тыс. устройств самообслуживания по России).

Комиссия за операцию пополнения не взимается. Единовременно клиент может внести сумму до 85 тыс. рублей, а в месяц – не более 600 тыс. рублей.

Напомним, что клиенты БИНБАНКа и МДМ Банка с сентября 2015 могут снимать наличные средства в объединенной сети банкоматов по «домашним» тарифам – без взимания дополнительной комиссии. При этом отсутствуют ограничения по сумме снятия, за исключением тех лимитов, которые предусмотрены «домашними» тарифами.