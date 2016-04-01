БИНБАНК выплатил свыше 448 млн рублей купонного дохода за второй купонный период по биржевым облигациям серии БО-08 и серии БО-09

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-08 и серии БО-09 (идентификационные номера выпусков 4B020802562B и 4B020902562B соответственно от 25.12.2013). Совокупный размер выплат за второй купонный период составил 448 740 000 рублей, в расчете на одну облигацию - 74,79 рубля.

Напомним, что 3 апреля 2015 года БИНБАНК разместил выпуски биржевых облигаций серии БО-08 и серии БО-09 со сроком погашения в 2184 день с даты начала размещения. Объем каждого выпуска составляет 3 млрд рублей. По выпускам предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентные ставки первого и второго купонов установлены в размере 15,00% годовых, а третьего и четвертого – в размере 14,50%.

Биржевые облигации БИНБАНКа серии БО-08 и серии БО-09 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в Первый уровень листинга ФБ ММВБ.

