Держатели карт БИНБАНКа и МДМ Банка получили возможность переводить друг другу средства без комиссии

Теперь в банкоматах и платежных терминалах группы БИНБАНКа при переводах между картами, выпущенными БИНБАНКом, «БИНБАНКом кредитные карты» и МДМ Банком, комиссия не взимается. Сервис позволяет зачислять средства в режиме онлайн в любое время суток. Единовременно клиент может перевести сумму до 85 тыс. рублей.

Объединенная сеть банкоматов и терминалов группы БИНБАНКа насчитывает порядка 4 тыс. устройств самообслуживания.

