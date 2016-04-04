Держатели карт БИНБАНКа и МДМ Банка получили возможность переводить друг другу средства без комиссии
Теперь в банкоматах и платежных терминалах группы БИНБАНКа при переводах между картами, выпущенными БИНБАНКом, «БИНБАНКом кредитные карты» и МДМ Банком, комиссия не взимается. Сервис позволяет зачислять средства в режиме онлайн в любое время суток. Единовременно клиент может перевести сумму до 85 тыс. рублей.
Объединенная сеть банкоматов и терминалов группы БИНБАНКа насчитывает порядка 4 тыс. устройств самообслуживания.
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