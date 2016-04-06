БИНБАНК увеличил в 7 раз список компаний, услуги которых можно оплачивать через терминалы

С начала года количество организаций, в пользу которых можно переводить средства с помощью платежных терминалов БИНБАНКа, увеличилось до 7 тыс. Расширение списка организаций произошло в следующих сферах: мобильная связь, интернет, ЖКХ, образовательные учреждения, госпошлины. Оплату через терминалы можно осуществлять картой любого банка или наличными. Сеть платежных терминалов БИНБАНКа насчитывает более 800 устройств по всей стране.