БИНБАНК будет выдавать льготные займы от АИЖК молодым ученым, учителям и врачам

В рамках подпрограммы «Социальная ипотека» по льготному кредитованию учителей и врачей, а также молодых ученых и уникальных специалистов, Правительство Московской области будет возмещать полную стоимость приобретаемого жилья по месту работы участника. 50% от стоимости жилья выделяется на первоначальный взнос при оформлении ипотечного займа, а еще 50% – на ежемесячные платежи по основному долгу, которые будут вноситься в течение 10 лет. Таким образом, покупатель жилья оплачивает лишь проценты по займу.

Специально для участников подпрограммы АИЖК предусмотрело льготные условия - скидку 0,5% к действующим процентным ставкам. БИНБАНК, являясь агентом АИЖК, будет оформлять льготные займы. Минимальная ставка по ипотечному займу на покупку жилья на первичном рынке составит 11,5%, на покупку жилья на вторичном рынке – 13,25% годовых. Подать заявку можно будет в любом офисе БИНБАНКа, который планирует приступить к оформлению займов в апреле 2016 года.

Чтобы стать участником подпрограммы, учителям, врачам, ученым и молодым специалистам первоначально нужно обратиться в профильное министерство Московской области (здравоохранения, образования, инноваций и инвестиций). Пройдя отбор, участнику необходимо будет заключить трудовой договор и соглашение о работе сроком на 10 лет. По окончании испытательного срока (3 месяца) врачам и учителям будет выдаваться свидетельство об участии в подпрограмме, после чего можно выбирать жилье на первичном или вторичном рынке и оформлять ипотечный заем. Ученые и уникальные специалисты могут получить заем сразу после положительного решения профильного министерства

