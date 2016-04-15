БИНБАНК успешно погасил серию 010 еврокоммерческих бумаг в размере 36,8 млн долларов США

15 апреля 2016 года БИНБАНК выплатил иностранным инвесторам 36,8 млн долларов США, погасив серию 010 (ISIN: XS1308007852) еврокоммерческих бумаг (ECP) сроком обращения 6 месяцев. Доходность первичного размещения по данному выпуску составляла 6,25% годовых.

Эмитентом выпусков является компания B&N FINANCE LIMITED (БИН ФИНАНС ЛИМИТЕД), зарегистрированная на Кипре. Организаторами выпуска 10-й серии ЕСР выступили ПАО «БИНБАНК» и BCP Securities (США).

Напоминаем, что размещение бумаг серии 010 состоялось в рамках программы ECP общим объемом 300 млн долларов США, которую банк рассматривает как краткосрочный финансовый инструмент, позволяющий диверсифицировать ресурсную базу и гибко управлять ликвидностью. В настоящее время в обращении находится серия 09 ЕСР со сроком обращения 12 месяцев на общую сумму 25 млн долларов США и серия 011 ECP со сроком обращения 6 месяцев на общую сумму 5,1 млн евро.

