БИНБАНК успешно реализовал интеграцию с интернет-бухгалтерией «Мое дело», ориентированной на представителей малого и среднего бизнеса. Теперь во всех офисах БИНБАНКа можно подключить сервис по ведению бухгалтерии в режиме онлайн и в течение двух месяцев бесплатно использовать полнофункциональную версию сервиса. Представителю МСБ нужно обратиться в то отделение банка, где у него уже открыт счет или планируется его открытие.
Сервис «Мое дело» позволяет вести бухгалтерию и уплачивать налоги в режиме онлайн. Выписки из банка по клиентским счетам автоматически подгружаются в систему, которая самостоятельно производит распределение денежных средств по статьям расходов и доходов и рассчитает суммы налогов и взносов. Кроме того, пользователь может видеть в режиме реального времени все движения по расчетному счету, а также создавать и отправлять платежные поручения в личном кабинете.
«Сегодня время быстрых и простых решений для предпринимателей. Система «Мое дело» - это не рутинная услуга по ведению бухгалтерии «в облаке», а комплексное решение, упрощающее управление бизнесом. Сервис предоставляет клиентам банка все необходимое для профессиональной работы с бухгалтерией в режиме «одного окна» », - отмечает управляющий директор БИНБАНКа Дмитрий Юрин.
Более подробно ознакомиться с продуктами и услугами для МСБ можно на сайте БИНБАНКа: https://www.binbank.ru/corporate-clients/
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Компания «Мое дело» была создана в 2009 году двумя бизнесменами: владельцем IT компании, занимавшейся аутсорсингом разработки ПО для Европы и США, Максимом
Яремко, и бывшим генеральным директором компании «Актион-Медиа», крупнейшего российского издательства профессиональной прессы, Сергеем Пановым.
В 2010 году компания стала победителем «Премии Рунета» за вклад в развитие российского сегмента сети интернет в номинации «Экономика и бизнес» и лауреатом совместного конкурса Google и Forbes «Бизнес-проект». В 2011 году компания вошла в топ-5 самых перспективных направлений бизнеса по версии «Эксперт online».
По данным на январь 2016 сервисом воспользовалось более 1,3 млн предпринимателей России.
https://www.moedelo.org