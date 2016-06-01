БИНБАНК запустил услугу пополнения карт любых банков через банкоматы и терминалы

Теперь клиенты сторонних банков могут пополнять наличными счета своих карт через платежные терминалы и банкоматы БИНБАНКа с функцией cash-in. Комиссия составляет 1% от суммы внесения (минимум 100 рублей). При этом за пополнение карт банков-партнеров, список которых будет расширяться, комиссия не взимается.

Всего у группы БИНБАНКа 1,6 тыс. устройств самообслуживания с функцией приема наличных средств (включая банкоматы МДМ Банка).

«Функция пополнения карт через банкоматы и терминалы становится все более востребованной в нашей стране, поскольку многие люди переходят на безналичную оплату с помощью карты того банка, который предлагает максимум опций, включая начисление бонусов (cash back) за каждую покупку, скидки у компаний-партнеров. На данный момент в России пополнение карт занимает порядка 30% от операций клиентов в банкоматах, и мы ожидаем, что эта доля будет с каждым годом расти: в западных странах на пополнение приходится около 70% операций и лишь 30% - на снятие наличных. Пополнение карты через банкомат происходит мгновенно», – отметил директор департамента дистанционного банковского обслуживания БИНБАНКа Алексей Дегтярев.