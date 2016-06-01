БИНБАНК и МДМ Банк запустили вклад «Высокий сезон» с максимальной ставкой 11% годовых

Вклад открывается в рублях на срок 300 дней, минимальная сумма – 50 тыс. рублей, каждые 100 дней проценты капитализируются (зачисляются на счет вклада).

Максимальная ставка 11% годовых начисляется в течение первых 100 дней. В период с 101 по 200 день ставка составит 10 % годовых. По истечении 200 дней у клиента появляется возможность закрыть депозит досрочно без потери капитализированных процентов. Ставка в интервале 201-300 дней – 9% годовых.