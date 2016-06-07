БИНБАНК и Райффайзенбанк объединили банкоматные сети

В результате объединения клиенты БИНБАНКа и Райффайзенбанка могут пользоваться единой сетью устройств для снятия средств по «домашним» тарифам – без дополнительной комиссии. Ограничения по сумме снятия отсутствуют: клиент может снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту.

Также держатели карт Райффайзенбанка теперь могут без комиссии вносить наличные средства через банкоматы и платежные терминалы БИНБАНКа – до 45 тыс. рублей в сутки (всего у группы БИНБАНКа на внесение работает 1,6 тыс. устройств, включая банкоматы МДМ Банка).

Держателям карт БИНБАНКа доступна банкоматная сеть, насчитывающая более 8 тыс. устройств по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров).