БИНБАНК выплатил свыше 1,6 млрд рублей купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-05, БО-10 – БО-13

БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-05. Размер выплат за третий купонный период составил 740 520 000 рублей, в расчете на одну облигацию – 67,32 руб.

Также БИНБАНК осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-10 – БО-13. Общий размер выплат за второй купонный период составил 867 600 000 рублей, в расчете на одну облигацию – 72,30 руб.

Биржевые облигации БИНБАНКа серий БО-05, БО-10 – БО-13 включены в ломбардный список ЦБ РФ, а также в первый уровень листинга ФБ ММВБ.